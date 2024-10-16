Российским военным остались считанные километры до Купянска

Российским военным в Харьковской области осталось шесть километров до Купянска. Об этом сообщил РИА «Новости» депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Накануне глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов объявил принудительную эвакуацию из города и других населенных пунктов в окрестностях. Он объяснил это не только боевой обстановкой, но и невозможностью обеспечивать город теплом и светом.

Один из Telegram-каналов сообщил, что российские военные организовали в районе Купянска первый «мешок», а потенциально могут создать еще три.

Политолог Евгений Михайлов назвал Купянск вторым по значимости городом региона после Харькова. В феврале 2022 года российские военные уже брали его, но осенью того же года были вынуждены отступить, после чего ВСУ устроили в регионе расправы.