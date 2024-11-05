Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоился эскалацией кризиса на Украине лишь спустя 10 лет после его начала. Представитель МИД России Мария Захарова призвала его объективно подойти к своей работе и не допускать следования двойным стандартам. Ее заявление опубликовано на сайте министерства .

«Подобные проявления обеспокоенности эскалацией и интернационализацией украинского кризиса через 10 лет после его начала вызывают по меньшей мере удивление. Беспокоиться надо было намного раньше», — сказала она.

Захарова напомнила, что в 2014 году США при поддержке Евросоюза срежиссировали госпереворот на Украине. Именно тогда, по ее словам, начался кризис. Представитель МИД сказала, что в дальнейшем Запад не позволил урегулировать его на основе Минских соглашений, а после февраля 2022 года сбросил маски и накачал украинскую армию оружием.

На этом фоне Захарова назвала обеспокоенность Гутерриша информацией о предполагаемом присутствии военных КНДР в России проявлением двойных стандартов. Она заявила о недопустимости селективного подхода к целям и принципам Устава ООН и от имени России призвала руководство международной организации к объективности и беспристрастности.

Госдеп США заявил о присутствии северокорейских военных в Курской области. Миссия КНДР в ООН опровергла информацию об отправке своих сил в Россию.