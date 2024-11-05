США насчитали в Курской области 10 тысяч солдат из КНДР

Американские власти уверены, что в Курскую область прибыла группировка из 10 тысяч северокорейских военнослужащих. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил об этом на брифинге, сообщил ТАСС .

«Мы теперь считаем, что 10 тысяч [военнослужащих] добрались до Курска, могут вступить в боевые действия в ближайшие дни», — сказал он.

Миллер подтвердил, что руководство Госдепа знакомо с публикациями СМИ о якобы организованном развертывании сил КНДР для участия в боевых действиях на стороне России. Однако подтвердить эту информацию он не смог. Представитель внешнеполитического ведомства сказал, что присоединившиеся к конфликту северокорейцы станут законными военными целями.

Ранее о присутствии солдат из КНДР в Курской области заявил руководитель Центра по борьбе с дезинформацией при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. По его словам, украинские военные атаковали их.