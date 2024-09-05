Почему провалились Минские соглашения? И как нам не провалиться теперь

Пятого сентября 2014 года — то есть ровно 10 лет назад — подписали Минские соглашения. Главная проблема заключалась в том, что альтернативы у них не было. Однако и сами Минские соглашения фактически не подлежали к исполнению.

На чем я основываюсь в двух подобных заявлениях? И почему в принципе могу их делать? Ровно потому, что я был одним из тех немногих, кто реально находился на всех сторонах конфликта, курсировал между ними и с точностью до миллиметра предсказал дальнейшее развитие событий. Теперь отвечаю по двум пунктам. Во-первых, Украина действительно, начиная с конца 80-х годов прошлого века, замысливалась исключительно как плацдарм для атаки на Россию. При этом проект, который мог быть озаглавлен как «Украина — не Россия» или даже «Украина — анти-Россия», на самом деле создавался примерно со второй половины XIX века; это не выдумка американских пропагандистов. Во-вторых, Украина как федеративное государство — подобный вариант требовал для своей реализации неимоверных усилий. Это было в принципе крайне тяжело реализуемо, даже в благоприятных условиях. Учитывая же, что Украина на момент 2014 года полностью контролировалась внешним правительством, там росли националистические настроения, а ВСУ проводили так называемое АТО — этот проект становился почти фантастическим.

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Тогда почему Минские соглашения? И был ли у них шанс? Да, теоретически они могли бы сработать, если бы обе стороны — или даже четыре стороны; еще Франция и Германия — очень постарались. Прям очень-очень. Но трагедия, как всегда, заключалась в том, что людей, граждан страны украинскому руководству и его внешним кураторам было, конечно же, не жаль. Оттого шла подготовка к войне. Украина использовала эти 10 лет после Минских соглашений с военной точки зрения почти по максимуму. Есть важный момент: не СВО запустила необратимые процессы; СВО стала следствием необратимых процессов. Когда в ноябре 2013 года на площади Независимости в Киеве организовался Евромайдан, оказавшийся второй частью — или перезапуском, так точнее — оранжевого Майдана 2004 года, стало ясно, что теперь революционеры пойдут до конца. Истории о пророссийском Януковиче, который мешал Украине двигаться в Евросоюз, — сказки для тугодумов.

Фото: Markus Heine/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Виктор Федорович, как я очень точно охарактеризовал его в 2013-м, был троллем; причем троллем во всех смыслах. Он реально полагал, что можно балансировать на ветке, при этом набив карманы золотом, собранным со всех, с кого только можно было собрать. Януковича и его окружение погубили три вещи: алчность; старомодность в политике; трусливость. Главную же роль тут сыграли детки высокопоставленных украинских политиков — вот они реально оборзели.

Фото: Jacob Balzani Loov/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Что же Россия? Давайте начистоту: для создания федеративной Украины необходимо было работать в этом направлении лет 10, не меньше. И работать всесторонне. Что происходило в реальности? Использовалась так называемая газовая дубина. Применялись экономические рычаги. Российские олигархи договаривались с украинскими. Вбрасывали огромные деньги в персонажей типа Медведчука, которые должны были выстраивать «пророссийскую политику» на Украине, но по факту они лишь тусовались красиво.

О «печеньках» Виктории Нуланд принято говорить в негативном и почему-то немного насмешливом ключе. Мол, смотрите, украинцев купили. Ну и? Дальше-то что? Кого здесь не купили? Или никто никогда не переходил на более высокооплачиваемую должность? Капиталистические отношения изначально подразумевают, если больше заплатят, предательство. Если же мы о высшем, о ценностях и о смыслах, то в таком случае этот высшее надо воспитывать и питать, создавать смыслы, закладывать ценности. Делали мы это?

Американцы работали масштабно. Они, как в инкубаторах, выращивали лидеров мнений. Работали с историей, с культурой, с молодежью. То есть менялась сама украинская ткань бытия — и политика в том числе становилась ее отражением. Поэтому нельзя было что-то отменить или изменить исключительно соглашениями. Ни Минскими, ни какими-либо еще. Они давали гипотетический шанс, были меньшим из зол, но не решали проблемы фундаментально.

Фото: Виктор Янукович. x99/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Военный путь разрешения конфликта и непонимания? Да, он что-то менял. Однако в 2014 году на него не решились. А ведь тогда настроения части украинцев — после возвращения Севастополя и Крыма в Россию — были если не пророссийскими, то симпатизирующими русскому курсу. Если же не заходить армией в 2014-м, то уже потом надо было создавать такую ситуацию, чтобы ДНР и ЛНР стали выставочной территорией, местом, куда стремились бы попасть все, местом, где воплощались бы в жизнь смелые, интересные проекты. Что произошло в реальности — мы знаем.

Фото: Michal Burza/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Удивительно вот что. К сожалению, до сих пор нет внятного понимания украинского вопроса. Есть набор штампов и нарративов, утвердившихся чуть ли не с советских времен. И они не только создают риски, провоцируя неприятности, но и реально приводят к критическому накоплению ошибок. Нет понимания ни у населения, ни у так называемых экспертов. Работа должна вестись иначе.

Фото: Jacob Balzani Loov/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Нам необходимо полностью пересмотреть украинский вопрос. Создать аналитическую группу. Предложить эффективные решения по работе в первую очередь с украинским населением. Отыскать — они есть — новых лидеров мнений. Конечно же, создавать привлекательную ситуацию на новых территориях — русскую территорию с огромным количеством возможностей. И безусловно, необходимо одержать победу в СВО, а для этого наконец, открыто и честно, вдумчиво и понятно разъяснить всем, ради чего это происходит.