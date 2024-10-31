Украина и ее западные союзники всеми способами пытаются очернить ВС России, это откровенное вранье войдет в учебники по дезинформации и пропаганде, заявил на заседании ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. В качестве примера распространяемых фейков он назвал ситуации в Буче, Краматорске, Мариупольском драмтеатре.

Дипломат добавил, что появление в этом ряду сообщений об отправке в зону СВО северокорейских военных никого не должно удивлять.

«Видим в разыгранном сегодня перед нами спектакле единственную задачу — попытаться „задним числом“ оправдать собственное решение отправить войска НАТО для поддержания режима просроченного киевского диктатора „на плаву“», — подчеркнул Василий Небензя.

Он объяснил, что на подконтрольных Украине территориях появились натовские солдаты и специалисты, и скрывать это больше невозможно. По словам постпреда России при ООН, иностранных наемников ежедневно уничтожают десятками и сотнями, а также берут в плен.

Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании Украины присоединиться к НАТО. Постпред США при альянсе Джулианн Смит заявил, что пока что организация не готова к этому.