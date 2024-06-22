Россия нанесла ночной ответный удар по объектам энергетики Украины
Минобороны сообщило о ночном ударе высокоточным оружием по целям на Украине
Групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования нанесли российские войска по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу военных заводов, а также по складам с западными боеприпасами и авиационными средствами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на попытки киевского режима атаковать энергетические объекты России.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявили в пресс-службе.
На этой неделе украинские беспилотники атаковали нефтебазы в Адыгее и Ростовской области. В результате ударов на предприятиях начались пожары.
Самое крупное возгорание произошло на базе около Азова. Спасателям понадобилось несколько дней, чтобы справиться с пламенем. По данным СМИ, нефтебазу атаковали четыре беспилотника.
Еще одно топливное предприятие загорелось в Тамбовской области. Но атаку беспилотников власти назвали предположительной причиной.