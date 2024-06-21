Пожарные погасили огонь на атакованной нефтебазе в Тамбовской области
На Платоновской нефтебазе ликвидировали открытый огонь
Открытый огонь на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области потушили. Причиной пожара могла стать атака беспилотников, сообщила пресс-служба правительства региона.
«Произведена ликвидация открытого горения на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области, которое возникло, предположительно, в результате атаки БПЛА», — заявил кабмин.
В тушении задействовали специалистов Главного управления МЧС России по Тамбовской области и территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Они занялись охлаждением резервуаров.
Российские военные сбили 70 беспилотников над Крымом и 43 — в Краснодарском крае. В Волгоградской области уничтожили один дрон, в Брянской области — три БПЛА, в северо-западной части Черного моря — шесть безэкипажных катеров. Произошло возгорание на Ильском НПЗ.