Пожарные погасили огонь на атакованной нефтебазе в Тамбовской области

На Платоновской нефтебазе ликвидировали открытый огонь

Фото: РИА «Новости»

Открытый огонь на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области потушили. Причиной пожара могла стать атака беспилотников, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Произведена ликвидация открытого горения на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области, которое возникло, предположительно, в результате атаки БПЛА», — заявил кабмин.

В тушении задействовали специалистов Главного управления МЧС России по Тамбовской области и территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Они занялись охлаждением резервуаров.

Российские военные сбили 70 беспилотников над Крымом и 43 — в Краснодарском крае. В Волгоградской области уничтожили один дрон, в Брянской области — три БПЛА, в северо-западной части Черного моря — шесть безэкипажных катеров. Произошло возгорание на Ильском НПЗ.

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