На нефтебазе в Адыгее после атаки БПЛА произошел крупный пожар

В Республике Адыгея произошла атака БПЛА и загорелась нефтебаза в Тахтамукайском районе. Огонь потушили на площади 400 квадратных метров, сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале .

«Сегодня ночью в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в поселке городского типа Энем Тахтамукайского района», — объявил он.

Пожарные полностью потушили возгорание к шести часам утра. Огонь успел распространиться на площади около 400 квадратных метров. Кумпилов заявил, что местные жители не пострадали. По его словам, на месте происшествия создали оперативный штаб.

Силы ПВО уничтожили в Адыгее шесть дронов, сообщило Минобороны. Еще по три беспилотника сбили в Брянской области и Краснодарском крае, по одному — в Белгородской, Орловской и Ростовской областях. На Кубани, по информации властей, погиб один человек.