Названо число ударивших по ростовской нефтебазе дронов ВСУ

РИА «Новости»: по нефтебазе в Ростовской области ударили четыре дрона ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Атаку на нефтебазу в Азовском районе Ростовской области устроили четыре украинских беспилотника. Такие предварительные данные в комментарии РИА «Новости» привел представитель экстренных служб региона.

В результате удара летательных аппаратов на площадке загорелись резервуары с сырьем.

«Предварительно, нефтебазу атаковали четыре ударных беспилотника ВСУ», — заявил собеседник агентства.

По данным областного главка МЧС, пламя распространилось на площади в 3200 квадратных метров. На месте продолжили работу 200 пожарных и 49 единиц техники.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что к тушению привлекли пожарный поезд. Глава региона добавил, что риски перехода огня на другие объекты нет. Проверка воздуха специалистами Роспотребнадзора превышения загрязняющих веществ не выявила.

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