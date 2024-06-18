Названо число ударивших по ростовской нефтебазе дронов ВСУ
РИА «Новости»: по нефтебазе в Ростовской области ударили четыре дрона ВСУ
Атаку на нефтебазу в Азовском районе Ростовской области устроили четыре украинских беспилотника. Такие предварительные данные в комментарии РИА «Новости» привел представитель экстренных служб региона.
В результате удара летательных аппаратов на площадке загорелись резервуары с сырьем.
«Предварительно, нефтебазу атаковали четыре ударных беспилотника ВСУ», — заявил собеседник агентства.
По данным областного главка МЧС, пламя распространилось на площади в 3200 квадратных метров. На месте продолжили работу 200 пожарных и 49 единиц техники.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что к тушению привлекли пожарный поезд. Глава региона добавил, что риски перехода огня на другие объекты нет. Проверка воздуха специалистами Роспотребнадзора превышения загрязняющих веществ не выявила.