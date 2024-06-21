Пожар на ростовской нефтебазе потушили

Ростовский губернатор Голубев объявил о ликвидации пожара на нефтебазе в Азове

Более трех дней понадобилось пожарным, чтобы потушить горящие резервуары с топливом на нефтебазе в районе Азова. О ликвидации пламени сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале .

«По состоянию на 12:00 пожар на нефтебазе в Азове ликвидирован», — написал глава региона.

Пожар на производственной площадке начался в минувший вторник, 18 июня. По словам Голубева, причиной возникновения огня стала атака беспилотников.

По данным СМИ, по территории нефтебазы ударили четыре дрона, которые привели к воспламенению резервуаров с топливом.

По информации областного главка МЧС, огонь охватил площадь в 3200 квадратных метров. Для тушения привлекли более 200 человек, 49 единиц техники, включая пожарный поезд.