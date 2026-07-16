Россия и Украина провели новый обмен телами погибших

Коц сообщил об обмене телами между Россией и Украиной

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц .

«Только что закончился очередной обмен телами. Мы отдали Украине 501 труп. На родину вернули 31 тело наших героев», — заявил журналист.

Официально эти данные пока не подтверждали.

Прошлый обмен телами павших бойцов состоялся месяц назад, 18 июня. Тогда Россия передала Украине 522 трупа военных ВСУ, получив в ответ 33. В мае российской стороне передали 41 погибшего воина, а украинской — 526.

С Украины также удалось вернуть всех мирных жителей Курской области, сообщила ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Однако, отметила она, некоторые все еще числятся пропавшими без вести.

Днем ранее Лантратова анонсировала новый этап обмена военнопленными. Она добавила, что с мая по июнь на родину вернулись вернулись 550 российских военнослужащих.