Стало известно о новом обмене тел военных с Украиной

Россия и Украина начали новый обмен телами погибших военных. Об этом сообщил RT .

По его информации, украинская сторона получит 526 погибших и отдаст взамен 41 павшего воина.

Ранее 15 мая Минобороны России сообщило об обмене с Украиной военнопленными по схеме «205 на 205». В ведомстве отмечали, что бойцы находятся на территории Белоруссии, где с ними работают медицинские специалисты.

Посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник заявлял, что Украина возвращала России пленных в критическом состоянии. По его словам, бойцы находились в состоянии между жизнью и смертью. У десятка человек ампутировали конечности, сейчас с ними в работают медики.

В конце апреля при посредничестве ОАЭ и США стороны провели обмен по схеме «193 на 193». Военных на борту Ил-76 доставили Московскую область, они проходят лечение.