Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военных. Об этом в телеграм-канале сообщил военкор и корреспондент «Вестей» Евгений Поддубный.

По его словам, российская сторона передала Украине 522 тела военных и вернула 33 павших воина.

До этого Россия и Украина проводили обмен по схеме «185 на 185» в начале июня при посредничестве ОАЭ.

Также обмен телами состоялся 15 мая. Украинской стороне отправили 528 тел, Россия получила останки 41 военного.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник подчеркивал, что Украина возвращала пленных в Россию в критическом состоянии. Некоторые бойцы фактически находились между жизнью и смертью. У десятка бойцов ампутировали конечности, сейчас с ними работают врачи.

В конце апреля при участии США и ОАЭ стороны совершили обмен по схеме «193 на 193». Военных на борту Ил-76 привезли Московскую область, они находятся на лечении.