Лантратова объявила о подготовке нового обмена военнопленными с Украиной

За последние два месяца из украинского плена вернулись 550 российских военнослужащих. В ближайшее время пройдет новый обмен. Об этом уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова объявила журналистам во время визита в Екатеринбург, сообщили «Известия» .

«Самое важное, что мы готовим новый обмен, ведем переговоры и по обмену военнопленными, и по обмену гражданскими лицами. Но мы никогда не раскрываем дату. Одно могу сказать — это будет скоро», — сказала она.

С мая по июнь в Россию вернулись 550 военнослужащих, в том числе семеро жителей Свердловской области. Лантратова сообщила, что каждый из них после освобождения получил возможность связаться с родными.

Ранее писатель Захар Прилепин рассказал, как до СВО украинская сторона при обмене отправляла в ДНР харьковских бездомных. Настоящие бойцы оставались в плену.