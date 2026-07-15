Все мирные жители Курской области вернулись из украинского плена

Все мирные жители Курской области, которых незаконно удерживали на Украине, вернулись домой. Об этом в интервью «Вестям» заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Омбудсмен назвала радостным событием то, что удалось договориться с украинской стороной, и рассказала, что все это время была на связи с губернатором региона Александром Хинштейном. Лантратова добавила, что некоторые куряне пока числятся пропавшими без вести.

«Конечно, там есть еще без вести пропавшие люди, но точно в плену на территории Украины их нет», — подчеркнула она.

Накануне омбудсмен анонсировала новый обмен пленными между Россией и Украиной в ближайшее время. Лантратова уточнила, что за последние два месяца 550 российских военных вернулись домой из заточения.

В начале июля пять жителей Курской области вернулись из украинского плена. Глава региона Александр Хинштейн признался, что от их рассказов леденеет кровь.