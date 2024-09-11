Режим воздушной опасности объявили в Липецкой области

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — заявил глава региона.

До этого в области объявляли воздушную опасность в ночь на вторник, 10 сентября.

Позже российские военные подавили беспилотники в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах. На место падения обломком БПЛА прибыли спецслужбы.

Минувшей ночью российские зенитчики уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа ВСУ в Брянской области. Пострадавших и разрушений не было.

Ранее в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Жителей региона призвали сохранять спокойствие, сообщив, что силы ПВО находятся в боевой готовности.