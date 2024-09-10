В Липецкой области объявили воздушную опасность

На территории Липецкой области объявили воздушную опасность. Об этом губернатор региона Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он.

Ранее глава региона сообщил, что дежурные системы ПВО сбили над промышленной зоной Липецка запущенный с территории Украины беспилотник. До этого дроны уничтожили в Грязинском и Становлянском районах.

Также об отражении попытки массированной атаки беспилотников сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В ночь на 1 сентября об отражении воздушной атаки со стороны ВСУ сообщили власти Курской, Воронежской, Московской и других областей. Калужский губернатор Владислав Шапша заявил, что один беспилотник зацепился за вышку сотовой связи в Тарусском районе.