Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие, отметив, что силы противовоздушной обороны находятся в боевой готовности.

«Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — добавил Гусев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь российские зенитчики сбили 144 дрона ВСУ над российскими регионами. Противник пытался атаковать объекты в Брянской, Московской, Курской и Тульской областях.

В Подмосковье силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ, направляющихся в сторону Москвы, в Подольском городском округе. До этого два украинских беспилотника уничтожили в Раменском городском округе.