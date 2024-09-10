Беспилотники уничтожили в Липецкой области

В Липецкой области подавили беспилотники ВСУ. Об этом губернатор региона Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале .

«БПЛА были подавлены в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах. Жертв и пострадавших нет», — уточнил глава региона.

Губернатор добавил, что на месте падения обломков работают спецслужбы. Кроме того, в состоянии готовности находятся системы обнаружения и подавления.

До этого в Липецкой области объявили режим воздушной опасности.

Ранее российские зенитчики сбили над промышленной зоной Липецка дрон ВСУ, оказавшийся четвертым по счету беспилотным летательным аппаратом, уничтоженные в ночь на воскресенье, 1 сентября.

До этого силы ПВО сбили вражеские дроны, направляющиеся в сторону Москвы, в Раменском городском округе и в городском округе Люберцы.