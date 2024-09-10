Силы ПВО уничтожили 21 БПЛА в Брянской области

Российские зенитчики сбили 21 БПЛА самолетного типа в Брянской области, обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В течение часа подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — заявил глава региона.

По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы уже работают на месте.

Губернатор также поблагодарил российских военных за службу.

До этого Богомаз сообщал о попытке массированной атаки вражеских дронов в регионе, отметив, что силы противовоздушной обороны приступили к обнаружению и уничтожению воздушных целей.

Ранее в Липецкой области объявили воздушную опасность.