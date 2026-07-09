Резервуар нефтебазы в Тверской области загорелся из-за атаки БПЛА

На одном из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза» произошел пожар из-за беспилотника ВСУ. Об этом в «Максе» заявил врио губернатора региона Виталий Королев.

Он отметил, что работает на месте.

«Штаб развернут. Координируем мероприятия по ликвидации последствий происшествия и обеспечению дальнейшей безопасности объекта», — подчеркнул Королев.

По его словам, спасатели локализовали пожар, обошлось без пострадавших.

В ночь на 8 июля над территорией России отразили налет более 400 беспилотников. Аппараты нейтрализовали в Крыму, Татарстане, Московском регионе, Курской, Липецкой, Орловской и других областях. В Краснодарском крае ВСУ атаковали компрессорную станцию экспортного газопровода в Турцию. Объект задействовали в цепочке поставок российского газа по газопроводу „Голубой поток“.

Под Воронежем из-за беспилотников загорелся инфраструктурный объект. Губернатор Александр Гусев подтвердил, что аппараты перехватили над двумя городскими округами и восемью районами.