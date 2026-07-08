ВСУ атаковали станцию экспортного газопровода в Турцию в Краснодарском крае

Украинская сторона атаковала компрессорную станцию экспортного газопровода в Турцию в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома».

«Седьмого июля в 19:51 компрессорная станция „Краснодарская“, задействованная в цепочке поставок российского газа по газопроводу „Голубой поток“, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов», — заявили в компании.

Целью удара было нарушение стабильного транзита российского газа в Турцию. Сейчас специалисты ведут работы по устранению последствий атаки.

Ранее ВСУ попытались атаковать станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Силы противовоздушной обороны и РЭБ ликвилировали 10 вражеских беспилотников. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся нападением на объект, который обеспечивает энергобезопасность целого ряда стран, в том числе Турции.