Из-за атаки БПЛА загорелся инфраструктурный объект в Воронежской области

Средства противовоздушной обороны сбили ночью 12 украинских БПЛА над Воронежской областью, в одном из муниципалитетов на инфраструктурном объекте возник пожар. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Александр Гусев.

Он отметил, что налеты отразили в небе над двумя городскими округами и восемью районами. По его словам, обошлось без пострадавших. На месте ЧП работают специалисты экстренных служб.

Всего за ночь военные сбили над Россией свыше 400 беспилотников. Атаки отразили в Крыму, Татарстане, Краснодарском крае, Московском регионе, Волгоградской, Вологодской, Владимирской, Курской, Липецкой и других областях.

В Таганрогском заливе из-за БПЛА получили повреждения два танкера. Судна шли пустыми, розлива нефтепродуктов не произошло. В результате налета пострадали два человека, они отказались от госпитализации.