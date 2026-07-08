За ночь над регионами сбили 415 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над регионами 415 беспилотников ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщил ТАСС .

Аппараты уничтожили в период с 20:00 до 8:00 по московскому времени. Их сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областях, в Московском регионе, Крыму, Татарстане, Краснодарском крае и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ночью атаку БПЛА отразили в Ростовской области. Губернатор Юрий Слюсарь рассказал, что в Таганрогском заливе получили повреждения два танкера. На момент ЧП в них не было нефтепродуктов, розлива не произошло.

В результате атаки пострадали два человека — они получили незначительные травмы и отказались от госпитализации. Всего в регионе перехватили порядка 70 беспилотников.

В Саратовской области жертвой атаки БПЛА стал мирный житель. Губернатор Роман Бусаргин подтвердил, что есть пострадавшие.