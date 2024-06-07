Развожаев оценил обстановку в Севастополе

Губернатор Развожаев: в Севастополе обстановка напряженная, но контролируемая

Фото: РИА «Новости»

Обстановка в Севастополе из-за постоянных атак со стороны Украины напряженная, но контролируемая. Об этом в интервью РИА «Новости» на полях ПМЭФ-2024 рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

«Обстановка напряженная, но контролируемая. В настоящее время враг предпринимает, к сожалению, ракетные атаки, прежде всего по военной инфраструктуре», — сказал глава Севастополя.

Развожаев добавил, что российские системы противовоздушной обороны достаточно эффективно отражают попытки ударов.

В Севастополе периодически звучит сигнал воздушной тревоги. Украинские боевики пытаются ударить по региону дронами и ракетами. Ранее несколько жилых домов в городе получили повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Жителей также предупреждали от опасности из-за рассыпавшихся суббоеприпасов от ATACMS.

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