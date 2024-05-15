Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ракет ATACMS | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 11:23 Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ракет ATACMS Развожаев: в Севастополе рассыпались суббоеприпасы сбитых ракет ATACMS Губернатор Севастополя Михаил Развожаев / Telegram

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В Севастополе рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы ракет ATACMS. Об этом жителей предупредил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«После сбития ракет ATACMS в районе Северной стороны рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы», — написал он.

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Суббоеприпас представляет собой стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. Внешне он похож на небольшой шар серо-зеленого цвета.

«При столкновении с целью и взрыве каждый суббоеприпас дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 метров», — предупредил Развожаев.

Трогать суббоеприпасы нельзя. При их обнаружении нужно немедленно сообщить в экстренные оперативные службы по номеру 112.

Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь. Обломки ликвидированных силами ПВО ракет упали в частном секторе и у села Полюшко, начался пожар, но его быстро ликвидировали. Обошлось без пострадавших.