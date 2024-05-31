Объявленная Развожаевым воздушная тревога в Севастополе действовала 10 минут

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в Telegram-канале о воздушной тревоге в 16:59. Уже через 10 минут он сообщил, что ее отменили .

Севастопольцам и гостям города советовали плотно закрыть окна, отключить электричество, перекрыть воду и газ, взять вещи первой необходимости и проследовать в укрытие, не используя лифт. Кроме того, жителей попросили предупредить о тревоге соседей, которые могли не услышать сирены, помочь детям, больным, инвалидам и престарелым также пройти в укрытие. Тем, кто не знает, где находится ближайшее укрытие, стоит в случае воздушной тревоги спрятаться в комнате с несущими стенами, сев на пол подальше от окна.

В ночь на 31 мая украинские боевики попытались атаковать Краснодарский край, применив 29 беспилотников и пять противокорабельных ракет «Нептун». Силы ПВО обезвредили все дроны и ракеты. Кроме того, в Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях сбили по одному беспилотнику.