Несколько жилых домов получили повреждения из-за атаки ВСУ на Севастополь | 360°

Важное 19 мая 2024, 12:03 Несколько жилых домов получили повреждения из-за атаки ВСУ на Севастополь Развожаев: жилые дома в Севастополе получили повреждения из-за атаки ВСУ Соцсети

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Несколько жилых домов в Севастополе получили повреждения в результате ночной атаки ВСУ. Из жителей никто не пострадал, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Глава Севастополя поблагодарил коммунальщиков, спасателей, пиротехников и росгвардейцев за оперативную и слаженную работу. Специалисты убрали практически все осколки снарядов и суббоеприпасы.

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«В городе повреждены несколько жилых домов. Муниципальные комиссии вышли на обходы, чтобы зафиксировать повреждения для дальнейшей оценки ущерба», — написал Развожаев.

Средства противовоздушной обороны в ночь на 19 мая отразили ракетную атаку украинских боевиков на Севастополь. Губернатор города предупредил местных жителей об опасности приближения к осколкам снарядов.