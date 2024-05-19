Силы ПВО РФ отразили ракетную атаку ВСУ на Севастополь | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 02:12 Силы ПВО РФ отразили ракетную атаку ВСУ на Севастополь Глава Севастополя Развожаев: силы ПВО РФ отразили ракетную атаку ВСУ РИА «Новости»

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Силы ПВО России отразили ракетную атаку ВСУ на Севастополь в ночь на 19 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

Он предупредил жителей города о том, что суббоеприпасы и осколки снарядов нельзя не только трогать, но даже и приближаться к ним.

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«Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место», — напомнил он.

В результате обстрела Севастополя украинскими боевиками повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировали.

Также мэр попросил жителей не снимать и не выкладывать в соцсети работу российских военных и результаты вражеских атак.

Ранее Развозжаев предупредил севастопольцев, что в городе пройдут противодиверсионные учения со стрельбами.