Разрушенный украинским дроном дом на Кубани сняли на видео

Появилось видео разрушенного дома в Славянске-на-Кубани после ночной атаки БПЛА

Краснодарский край атаковали тремя украинскими беспилотниками самолетного типа. В Славянске-на-Кубани при ударе по дому погибла женщина. 360.ru показал разрушения.

Дрон, по информации оперштаба Краснодарского края, полностью разрушил один из частных домов. Судя по кадрам с места атаки, взрывом снесло половину постройки и крышу. Спасатели занялись разбором завалов.

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что атака произошла ночью. Один БПЛА упал на частный дом и разрушил его. Погибла женщина. Власти обещали оказать помощь ее семье.

Взрывы послышались также в поселке Афипском. Минобороны сообщило о трех сбитых БПЛА.

В Республике Адыгея после атаки БПЛА загорелась нефтебаза. Огонь потушили на площади 400 квадратных метров. В Тамбовской области вспыхнул резервуар на Платовской нефтебазе. RT сообщил, что никто не пострадал.