Средства ПВО за ночь уничтожили 15 беспилотников над территорией России

МО: средства ПВО перехватили и уничтожили 15 дронов ВСУ над 6 регионами России

Фото: РИА «Новости»

Ночью украинские боевики пытались атаковать сразу шесть российских регионов. Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 15 беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Для атак боевики ВСУ использовали беспилотники самолетного типа. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть дронов над территорией Республики Адыгея, три БПЛА над Брянской областью и еще три над Краснодарским краем. Также по одному над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

Ночью в Курской и Воронежской областях объявляли опасность атаки беспилотников. В результате атаки украинского дрона в Краснодарском крае погиб местный житель. БПЛА рухнул на частный дом, постройка полностью разрушилась.

В ночь на 20 июня, беспилотник уничтожили в Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате атаки никто не пострадал.

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