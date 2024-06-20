В Краснодарском крае раздались взрывы

Жители поселка Афипский в Краснодарском крае услышали громкие звуки, похожие на взрывы. По предварительным данным, ПВО сбила несколько дронов ВСУ, сообщил Telegram-канал Shot.
«Очевидцы рассказали, что первый раз взрыв услышали над населенным пунктом около 02:30 по местному времени», — отметили в сообщении.
По данным канала, информации пострадавших и разрушениях нет. Жители поселка насчитали не менее пяти взрывов. Официальных данных пока не поступало.
Ранее опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Курской и Воронежской областях. Средства ПВО привели в готовность для отражения возможной атаки противника, отметили региональные власти.
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