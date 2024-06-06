Разрешение Украине бить по России обсудят в Совбезе ООН

Страны Запада разрешили Украине наносить удары по России поставленным в рамках военной помощи оружием. Российские дипломаты инициировали заседание Совбеза ООН по этому вопросу, сообщило постпредство .

«Россия запросила на 14 июня заседание Совета Безопасности ООН в связи с тем, что западные страны дали Киеву „зеленый свет“ на использование поставляемого ими оружия по территории Российской Федерации», — заявила пресс-служба.

Великобритания, Нидерланды и другие страны Запада из-за критической ситуации на поле боя разрешили Украине наносить удары по целям на российской территории. Президент России Владимир Путин заявил, что дальнобойные вооружения использовали и раньше. Украинцы, по его словам, не могли распоряжаться оружием самостоятельно, цели указывали на Западе. Он предупредил, что расценит такие удары как объявление войны и даст асимметричный ответ.