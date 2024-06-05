Удары по России при участии Запада будут расценены как война –Путин

Путин: Москва отреагирует на удары ВСУ по России при участии стран Запада

Россия будет расценивать удары ВСУ по ее территории при участии западных стран как прямую войну против государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с журналистами на ПМЭФ-2024.

«Удары по РФ при участии стран Запада означают их прямую войну против России. Москва будет реагировать», — заявил глава государства.

Глава государства отметил, что западные страны уже втягиваются в войну против нашей страны. Россия не оставит это без внимания и оставит за собой право действовать аналогичным образом. По его словам, это путь к очень серьезным проблемам.

Ранее Путин заявил, что украинские военные не могут самостоятельно выбрать цель и ударить по ней высокоточным оружием, поставленным им Западом. Эти вопросы решают иностранные советники.