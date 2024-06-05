Удары по России при участии Запада будут расценены как война –Путин

Путин: Москва отреагирует на удары ВСУ по России при участии стран Запада

Фото: РИА «Новости»

Россия будет расценивать удары ВСУ по ее территории при участии западных стран как прямую войну против государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с журналистами на ПМЭФ-2024.

«Удары по РФ при участии стран Запада означают их прямую войну против России. Москва будет реагировать», — заявил глава государства.

Глава государства отметил, что западные страны уже втягиваются в войну против нашей страны. Россия не оставит это без внимания и оставит за собой право действовать аналогичным образом. По его словам, это путь к очень серьезным проблемам.

Ранее Путин заявил, что украинские военные не могут самостоятельно выбрать цель и ударить по ней высокоточным оружием, поставленным им Западом. Эти вопросы решают иностранные советники.

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