«Ситуация остается сложной». Главком ВСУ признал наступление ВС РФ на нескольких направлениях

Главком ВСУ Сырский заявил о сложной ситуации на нескольких направлениях

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о сложной ситуации на нескольких направлениях. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

По словам Сырского, российская армия продолжает наступление на Кураховском, Покровском, Купянском и Харьковском направлениях. Активные штурмовые действия ведутся также в Волчанске и на подступах к Часову Яру.

«Сложная ситуация в районе Купянска. Противник пытается прорвать оборону наших войск с двух направлений. Продолжаются жесткие бои», — признал главком ВСУ

Боевые действия на других направлениях помогают России сковывать резервы украинской армии, добавил Сырский.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что ВСУ попытались перейти в контрнаступление в Харьковской области, используя западное высокоточное оружие, в том числе американские системы залпового огня HIMARS.