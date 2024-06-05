«Ситуация остается сложной». Главком ВСУ признал наступление ВС РФ на нескольких направлениях

Главком ВСУ Сырский заявил о сложной ситуации на нескольких направлениях

Фото: РИА «Новости»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о сложной ситуации на нескольких направлениях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Сырского, российская армия продолжает наступление на Кураховском, Покровском, Купянском и Харьковском направлениях. Активные штурмовые действия ведутся также в Волчанске и на подступах к Часову Яру.

«Сложная ситуация в районе Купянска. Противник пытается прорвать оборону наших войск с двух направлений. Продолжаются жесткие бои», — признал главком ВСУ

Боевые действия на других направлениях помогают России сковывать резервы украинской армии, добавил Сырский.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что ВСУ попытались перейти в контрнаступление в Харьковской области, используя западное высокоточное оружие, в том числе американские системы залпового огня HIMARS.

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