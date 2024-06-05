Путин заявил, что украинцы не могут распоряжаться оружием Запада

Украинские военные не могут самостоятельно распоряжаться оружием, которое поставляет им Запад. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

«Что касается оружия дальнего радиуса действия, это обычное оружие, это они применяют давно. А вот по поводу средств поражения современных, высокоточных и дальнего радиуса действия <…> я об этом уже говорил», — сказал он.

Путин отметил, что ВСУ не могут самостоятельно выбрать цель и нанести по ней удар высокоточным оружием. Этим вопросом занимаются западные советники.

В ходе общения с журналистами, президент напомнил, что у России есть право поставлять вооружение в регионы, откуда будут наноситься удары по объектам стран — поставщиков оружия Киеву.