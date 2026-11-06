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    Раненый боец восемь суток удерживал позицию в ДНР

    Минобороны: раненый рядовой Виктор Шкуро восемь суток удерживал позицию в ДНР

    Фото: РИА «Новости»

    Раненый гвардии рядовой Виктор Шкуро восемь суток удерживал опорный пункт в Донецкой Народной Республике и отказывался от эвакуации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

    Военнослужащий получил ранение после атаки FPV-дрона. Он оказал себе первую помощь и продолжил оборонять позицию.

    «В течение восьми суток, несмотря на полученное ранение, гвардии рядовой Виктор Шкуро удерживал назначенный сектор обороны, выявлял перемещения противника и докладывал о них, корректировал огонь поддерживающих средств и обеспечивал взаимодействие с соседними подгруппами», — сообщили в ведомстве.

    По данным Минобороны, благодаря действиям бойца опорный пункт удалось удержать и его передали прибывшей подгруппе усиления, сохранив контроль над рубежом.

    Ранее в Русской православной церкви сообщили о гибели клирика Ставропольской епархии Александра Соловьева. Священник, находившийся на передовой с 2022 года и помогавший военнослужащим, погиб 1 ноября на Сумском направлении в результате удара FPV-дрона.

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