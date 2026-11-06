Раненый боец восемь суток удерживал позицию в ДНР

Минобороны: раненый рядовой Виктор Шкуро восемь суток удерживал позицию в ДНР

Раненый гвардии рядовой Виктор Шкуро восемь суток удерживал опорный пункт в Донецкой Народной Республике и отказывался от эвакуации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Военнослужащий получил ранение после атаки FPV-дрона. Он оказал себе первую помощь и продолжил оборонять позицию.

«В течение восьми суток, несмотря на полученное ранение, гвардии рядовой Виктор Шкуро удерживал назначенный сектор обороны, выявлял перемещения противника и докладывал о них, корректировал огонь поддерживающих средств и обеспечивал взаимодействие с соседними подгруппами», — сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, благодаря действиям бойца опорный пункт удалось удержать и его передали прибывшей подгруппе усиления, сохранив контроль над рубежом.

Ранее в Русской православной церкви сообщили о гибели клирика Ставропольской епархии Александра Соловьева. Священник, находившийся на передовой с 2022 года и помогавший военнослужащим, погиб 1 ноября на Сумском направлении в результате удара FPV-дрона.