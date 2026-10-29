Народный фронт отправил в Алешки Херсонской области более 32 тонн гумпомощи

Народный фронт направил жителям Алешковского муниципального округа Херсонской области четыре машины с гуманитарным грузом. Помощь предназначена для нужд округа и центральной районной больницы.

В четырех автомобилях с гуманитарной помощью — больше 32 тонн груза. Среди него — 1400 продуктовых наборов, в каждый из которых вошли крупа, мука, подсолнечное масло, рыбные и мясные консервы, сгущенное молоко, чай, сахар и печенье. Кроме того, жителям передали 4 000 литров питьевой воды, 610 килограммов овощей (картофель, лук и морковь), а также пшено, сухофрукты, томатную пасту, соль и сушеный чеснок.

Для больницы и жителей собрали 20 баллонов с кислородом, медицинские препараты, 20 биотуалетов, мыло и более 10 тысяч влажных салфеток, а также 10 литров антисептика и 2000 медицинских масок. Для защиты от холода Народный фронт передал 15 печей-буржуек, пять дизельных тепловых пушек и 120 одеял.

С 2022 года под девизом «Все для Победы!» Народный фронт помогает бойцам в зоне СВО и мирным жителям исторических и приграничных регионов. Он систематизирует и масштабирует деятельность военкоров, блогеров и известных людей, собирает пожертвования, организует закупки техники и логистику, предоставляет складские помещения и оказывает информационную поддержку, обеспечивает финансовый контроль.

Представители Народного фронта лично привозят и вручают военным все необходимое в зоне спецоперации. Перевести средства можно с помощью банковских карт на сайте pobeda.onf.ru, также предусмотрены платежи по QR-кодам. Во всех региональных отделениях Народного фронта принимают вещи, необходимые бойцам: квадрокоптеры, рации, бронежилеты, спальники, обувь и многое другое.