Ракету ВСУ уничтожили в небе над Курской областью

Российские средства ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью. Об этом в Telegram-канале сообщило региональное правительство.

Курские власти выразили благодарность российским бойцам за их работу. Другие подробности не приводились.

Украинские боевики нанесли массированный удар по Рыльску днем 20 декабря. Жертвами обстрела стали пять мирных жителей. Также в больницу доставили 12 пострадавших, среди них оказался 13-летний ребенок и беременная женщина.

Кроме того, повреждения получили объекты социальной инфраструктуры, частные дома и 15 автомобилей. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что эксперты обнаружили боевую часть американской ракеты HIMARS после ракетной атаки ВСУ.

Следователи завели уголовное дело о теракте. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что на ближайшем заседании СБ ООН российские представители поднимут тему ракетных ударов по Рыльску.