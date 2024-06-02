Ракету «Нептун» и три беспилотника сбили под Белгородом

МО: украинскую ракету «Нептун» и три дрона уничтожили над Белгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» и три беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Очередную террористическую атаку киевский режим пытался совершить 2 июня с 16:05 до 16:20.

Вооруженные силы Украины на протяжении всего дня обстреливают Белгородскую область. Системы ПВО уничтожили «Ольху» и несколько беспилотников. В городе то и дело звучит сигнал ракетной опасности. Два FPV-дрона взорвались возле школы в одном из сел региона.

Под обстрелом оказался город Шебекино. После удара ВСУ в одном из зданий начался крупный пожар. Пострадали шесть мирных жителей.