Крупный пожар вспыхнул в Шебекине из-за обстрела

Губернатор Гладков: в Шебекине после атаки ВСУ начался пожар на 300 «квадратах»

Крупный пожар произошел после удара ВСУ по зданию в Шебекине. В результате возгорания кровли огонь охватил площадь в 300 квадратных метров. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он отметил, что загоревшееся здание не использовалось. На место ЧП прибыли спасатели и начали тушить пожар, указал Гладков.

Губернатор добавил, что в результате атаки ВСУ повреждения получили несколько объектов на территории двух промышленных предприятий, осколками посекло спортивную площадку, выбило окна на территории трех жилых домовладений.

«Различные повреждения получили три пассажирских автобуса, два грузовых автомобиля и четыре легковых автомобиля», — констатировал Гладков.

Он также уточнил информацию о пострадавших шести местных жителях. Их поместили в медицинские учреждения Белгорода, врачи диагностировали у них ранения средней тяжести. Пятеро из них в момент обстрела находились в автобусах.