Два FPV-дрона взорвались возле школы под Белгородом

Гладков: два беспилотника сдетонировали у школы в селе Графовка, повреждены авто

Фото: РИА «Новости»

Село Графовка в Краснояружском районе оказалась под ударом ВСУ. Два украинских FPV-дрона взорвались возле местной общеобразовательной школы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Повреждены два легковых автомобиля», — уточнил он.

Информация о пострадавших не поступала.

В результате артиллерийского обстрела была повреждена линия электропередачи. Без света остались жители шести населенных пунктов: Прилесья, Графовки, Романовки, Демидовки, Поповки и Репяховки.

Белгородская область постоянно находится под ударами украинских боевиков. Ранее ВСУ атаковали город Шебекино. В одном из зданий начался крупный пожар, огонь охватил площадь в 300 квадратных метров.

Повреждения также зафиксировали в двух промышленных предприятиях, жилом доме и на спортивной площадке. Пострадали шесть человек. До этого системы ПВО сбили снаряд РСЗО «Ольха» и несколько беспилотников над регионом.

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