Два FPV-дрона взорвались возле школы под Белгородом
Гладков: два беспилотника сдетонировали у школы в селе Графовка, повреждены авто
Село Графовка в Краснояружском районе оказалась под ударом ВСУ. Два украинских FPV-дрона взорвались возле местной общеобразовательной школы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Повреждены два легковых автомобиля», — уточнил он.
Информация о пострадавших не поступала.
В результате артиллерийского обстрела была повреждена линия электропередачи. Без света остались жители шести населенных пунктов: Прилесья, Графовки, Романовки, Демидовки, Поповки и Репяховки.
Белгородская область постоянно находится под ударами украинских боевиков. Ранее ВСУ атаковали город Шебекино. В одном из зданий начался крупный пожар, огонь охватил площадь в 300 квадратных метров.
Повреждения также зафиксировали в двух промышленных предприятиях, жилом доме и на спортивной площадке. Пострадали шесть человек. До этого системы ПВО сбили снаряд РСЗО «Ольха» и несколько беспилотников над регионом.