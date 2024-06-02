Снаряд РСЗО «Ольха» сбили под Белгородом

Над Белгородской областью утром 2 июня ликвидировали снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили реактивный снаряд около 09:40. Информация о разрушения и пострадавших не поступала.

Ночью и утром 2 июня под Белгородом сбили несколько воздушный целей. В ряде населенных пунктов осколками повредило жилые дома, машины, линию электропередачи. В городе несколько раз за утро включали сигнал ракетной опасности.

Ранее под обстрел попал город Шебекино. Пострадали шесть человек, пятеро из них получили ранения рук и ног в автобусах.