Снаряд РСЗО «Ольха» сбили под Белгородом

Минобороны: реактивный снаряд РСЗО «Ольха» уничтожили над Белгородской областью

Над Белгородской областью утром 2 июня ликвидировали снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили реактивный снаряд около 09:40. Информация о разрушения и пострадавших не поступала.

Ночью и утром 2 июня под Белгородом сбили несколько воздушный целей. В ряде населенных пунктов осколками повредило жилые дома, машины, линию электропередачи. В городе несколько раз за утро включали сигнал ракетной опасности.

Ранее под обстрел попал город Шебекино. Пострадали шесть человек, пятеро из них получили ранения рук и ног в автобусах.

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