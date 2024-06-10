Ракетную опасность вновь объявили в Белгороде и Белгородском районе

В Белгороде и Белгородском районе в очередной раз объявили о ракетной опасности. Сообщение появилось в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова в 13:51.
Он порекомендовал местным жителям спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала об отбое опасности.
Власти региона публиковали аналогичное объявление утром 10 июня. Сирены работали всего несколько минут.
Тогда же ВСУ атаковали город Шебекино, пострадали две женщины и мужчина. Около 10:30 над регионом сбили беспилотник самолетного типа. Сработали дежурные средства противовоздушной обороны.
Режим ракетной опасности в Белгородской области на фоне постоянных атак со стороны украинских боевиков вводят практически каждый день.
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