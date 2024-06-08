Ракетную опасность объявили на территории Белгородской области

В Белгородской области днем 8 июня объявили о ракетной опасности. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Сначала о риске атаки с воздуха предупредили жителей Белгорода и Белгородского района. Спустя три минуты сигнал распространили на всю область и менее чем через 10 минут отменили.

Ранее Гладков сообщал, что Шебекинский городской округ подвергся очередной атаке ВСУ. В административном центре в четырех частных домах повредило кровлю и фасады, несколько надворных построек и заборы.

«В результате атаки дрона-камикадзе на территории <…> округа повреждена линия электропередачи. Без электроэнергии временно остаются абоненты поселков Красное и Ленинский, частично — сел Вознесеновка и Нежеголь», — добавил белгородский губернатор.

Аварийные бригады, пообещал Гладков, приступят к устранению последствий обстрелов после согласования с Минобороны.