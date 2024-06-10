Белгородцев предупредили о ракетной опасности
Гладков: сирену ракетной опасности запустили в Белгороде
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе утром 10 июня. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала „Отбой ракетной опасности“», — написал он.
Сирены работали больше пяти минут, затем их отключили. Информация о происшествиях не поступала.
Этим же утром Гладков рассказал, что президент России Владимир Путин выделил Белгородской области 250 миллионов рублей на установку систем оповещения. По словам губернатора, на эти деньги уже установили 456 устройств. Всего в области их 1,5 тысячи.
Украинские военные ежедневно обстреливают Белгородскую область. Накануне, 9 июня, под удар попал Шебекинский городской округ. Повреждения получили машина, два автобуса, дома.