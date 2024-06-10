Очередной БПЛА уничтожили в Белгородской области

«Около 10:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — объявила пресс-служба.

Дрон уничтожили в Белгородской области. Удары нанесли дежурными средствами ПВО.

Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявляли около восьми часов утра. Этим же утром Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино, пострадали три мирных жителя. Их увезли в больницу.

В последний раз БПЛА в Белгородской области уничтожили 9 июня. Военные заявили, что регион пытались атаковать двумя дронами и одной ракетой «Нептун-МД». За день до этого украинский беспилотник застрял в окне дома в селе Малиновка.