Очередной БПЛА уничтожили в Белгородской области
Минобороны: БПЛА самолетного типа сбили в Белгородской области
В Белгородской области обезвредили украинский беспилотник самолетного типа. Об успешной работе сил ПВО сообщило Минобороны России.
«Около 10:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — объявила пресс-служба.
Дрон уничтожили в Белгородской области. Удары нанесли дежурными средствами ПВО.
Ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявляли около восьми часов утра. Этим же утром Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино, пострадали три мирных жителя. Их увезли в больницу.
В последний раз БПЛА в Белгородской области уничтожили 9 июня. Военные заявили, что регион пытались атаковать двумя дронами и одной ракетой «Нептун-МД». За день до этого украинский беспилотник застрял в окне дома в селе Малиновка.