Мужчина и две женщины пострадали при атаке ВСУ на Шебекино

Украинские боевики в очередной раз атаковали город Шебекино в Белгородской области. Пострадали трое мирных жителей, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчина получил множественные осколочные ранения рук и ног и ранение грудной клетки. По данным на 09:10, скорая помощь доставляла его в больницу в Белгороде. Двух женщин с осколочными ранениями бригады везли в областную клиническую больницу. Гладков отметил, что всем троим оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки оказалась повреждена линия электропередачи. Шебекино, а также села Нежеголь и Ржевка в Белгородской области частично лишились электричества. На месте работают представители аварийных и оперативных служб.

В 07:55 в Белгороде и Белгородском районе объявляли о ракетной опасности. Власти региона попросили жителей спуститься в подвал и временно оставаться там. Уже через шесть минут стало известно об отбое опасности.