Ракетную опасность отменили в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области спустя 15 минут отменили ракетную опасность

Фото: РИА «Новости»

Власти призывали жителей Белгородской области спуститься в укрытия. В регионе объявляли ракетную опасность, но спустя 15 минут прозвучал отбой, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вся территория Белгородской области — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала „Отбой ракетной опасности“», — объявил он.

Гладков сообщил о тревоге в 01:20. Через 15 минут власти сняли особый режим.

Несколькими часами ранее в Белгородской области уже объявляли ракетную опасность. Она действовала в Белгороде, Белгородском районе, Шебекине и Шебекинском округе с 20:21. Позднее МЧС региона сообщило об угрозе атаки БПЛА.

Военные уничтожили в Курской области два дрона, в Воронежской — еще несколько беспилотников. В Подольске силы ПВО обезвредили БПЛА, летевший на Москву.

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