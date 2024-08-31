Жителей Белгородской области предупредили об опасности атаки БПЛА

МЧС: в Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Фото: РИА «Новости»

На всей территории Белгородской области власти ввели режим опасности атаки беспилотниками. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — заявили спасатели.

В это же время сирены зазвучали в Курской области. В этом регионе тоже объявили об опасности ударов с воздуха.

Масштабная атака на Белгород произошла 30 августа. Украинские военные выпустили из чешской РСЗО RM-70 Vampire кассетные боеприпасы. Пять человек погибли, 46 мирных жителей получили ранения.

RT сообщил, что МИД назвал произошедшее террористической акцией устрашения и объявил о возбуждении уголовного дела. Постпредство России призвало ООН однозначно осудить удары и упрекнуло Запад в продолжении поставок оружия на Украину.

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Belkin Alexey/news.ru

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